اقوام متحدہ، وینزویلا کے خلاف امریکی اقدامات پر اجلاس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اگلے منگل کو وینزویلا کی موجودہ صورتحال پر ہنگامی اجلاس بلائے گی۔
یہ اجلاس ایسے وقت میں بلایا جا رہا ہے جب امریکہ کی فوج نے جمعرات کی صبح بحر الکاہل کے مشرقی حصے میں ایک کشتی کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں چار افراد ہلاک ہوگئے۔
گذشتہ چند ماہ کے دوران، امریکی فوج نے منشیات کی اسمگلنگ کے بہانے لاطینی امریکہ کی ساحلوں پر درجنوں کشتیوں کو تباہ کیا، جس کے نتیجے میں تقریبا ۹۵ افراد ہلاک ہوچکے ہیں۔
دنیا کے کئی ممالک نے ونزوئلا کی حاکمیت کے تحفظ کی کوششوں کی حمایت کرتے ہوئے واشنگٹن سے کہا ہے کہ وہ کراکس کے خلاف تناؤ پیدا کرنے سے گریز کرے اور کشیدگی میں اضافہ نہ کرے۔
