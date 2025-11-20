ایران روس دوست اور بھائی جیسے ہمسایہ ہیں

مہر خبررساں ایجنسی، بین الاقوامی ڈیسک: ہر سال وزارتِ خارجہ ایران کی ڈپلومیٹک لیڈیز ایسوسی ایشن تہران میں ایک بڑے بین الاقوامی خیراتی بازار کا انعقاد کرتی ہے، جس میں سفارتخانے، سفارتی خاندان، ثقافتی مراکز اور فلاحی تنظیمیں شریک ہوتی ہیں۔ یہ تقریب اقوام کے درمیان ثقافتی تبادلے، انسانی تعاون اور دوستی کے لیے ایک پُررونق پلیٹ فارم کا کردار ادا کرتی ہے۔ اس موقع پر مختلف ممالک کے سفارتخانے اپنی روایتی مصنوعات، دستکاری اور کھانے پیش کرتے ہیں، اور تمام آمدنی ایرانی فلاحی اداروں کو دی جاتی ہے، بالخصوص ان اداروں کو جو بچوں اور کمزور خاندانوں کی مدد کرتے ہیں۔ فعال شرکاء میں روس کا سفارتخانہ ہمیشہ نمایاں اور سخاوت مندانہ کردار ادا کرتا رہا ہے۔
شرکاء میں روسی فیڈریشن کے ناظم الامور برائے تہران، جناب رافائل گیوورکیان بھی شامل تھے، جن سے خبر رساں ادارہ مہر کے نمائندوں کو گفتگو کا موقع ملا۔
ایران و روس کے تاریخی و ثقافتی تعلقات
رافائل گیوورکیان نے کہا کہ ایران اور روس کے تاریخی تعلقات صفوی دور سے شروع ہوتے ہیں، جب دونوں ممالک نے پہلی بار سفیروں کا تبادلہ کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ صدیوں کے دوران دونوں اقوام نے کئی ثقافتی مشترکات پیدا کیے۔ مثال کے طور پر، ۱۶ویں صدی میں ایرانی ٹائلیں ماسکو میں تاجروں کے ذریعے متعارف کرائی گئیں، اور روسی عوام نے ان ایرانی ہنرمندوں اور ان کے کام کو گرمجوشی سے قبول کیا۔ آج بھی اگر آپ روس جائیں تو بعض قدیم گرجا گھروں میں ایرانی طرز کی ٹائلیں دیکھ سکتے ہیں، جو روس کی مذہبی اور فنکارانہ روایات کے ساتھ خوبصورتی سے جڑی ہوئی ہیں۔
گیوورکیان نے زور دے کر کہا کہ ایران اور روس خطے کے دوست اور برادر ہمسایہ ممالک ہیں اور ثقافت دونوں کے درمیان رابطے کا پل ہے۔
خیراتی بازار میں روس کی شرکت
روسی سفارتکار نے کہا کہ ہمارے لیے اس نمائش میں شرکت باعثِ خوشی ہے۔ روسی عوام خیرات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جیسے ایران میں۔ ہمارا مذہب بھی ہمیں ضرورت مندوں اور کمزوروں کی مدد کی ترغیب دیتا ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ جب ڈپلومیٹک لیڈیز ایسوسی ایشن نے خیراتی بازار کے انعقاد کا آغاز کیا تو روسی سفارتخانے نے گرمجوشی اور خلوص کے ساتھ دعوت قبول کی۔
اس موقع پر روسی سفارتخانے نے مشہور روسی مصنوعات اور روایتی مٹھائیاں درآمد کر کے نمائش میں پیش کیں۔ گیوورکیان نے کہا کہ ہمارے سفارتخانے کی پالیسی 100 فیصد خیرات ہے اور زور دیا کہ تمام آمدنی فلاحی مقاصد کے لیے دی جاتی ہے۔
انہوں نے فخر سے بتایا کہ گزشتہ سال روسی سفارتخانے نے ریکارڈ قائم کیا اور خیراتی بازار میں شریک تمام پویلینز سے زیادہ آمدنی حاصل کی۔ یہ رقم ایران کے ایک بچوں کے فلاحی ادارے کو دی گئی۔
گیوورکیان نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ روسی سفارتخانہ آئندہ بھی خیراتی سرگرمیوں میں شرکت جاری رکھے گا اور دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ روسی فیڈریشن کا سفارتخانہ آئندہ برسوں میں بھی اس خیراتی بازار میں شریک ہوتا رہے گا، تاکہ انسانی تعاون اور ثقافتی دوستی مزید فروغ پائے۔
