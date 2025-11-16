ہندوستانی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں ایرانی فلم انڈسٹری کی بڑی انٹری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، معروف انڈین انٹرنیشنل فلم فیسٹیول (IFFI) میں ایرانی فلم انڈسٹری تین ایرانی فلمیں نمائش کے لیے پیش کر رہی ہے۔
پہلی فیلم "رہا" ہے جو انگلش ٹائٹل "My Daughter’s Hair" کے ساتھ پیش ہوگی، جس کے ہدایت کار حسام فرہمند ہیں۔ یہ فلم Best Debut Feature Film of a Directo سیکشن میں دکھائی جائے گی۔
اس کی کہانی ایک متوسط طبقے کے خاندان کے گرد گھومتی ہے جو ایک سادہ واقعے کے بعد شدید مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ توحید اپنی بیٹی کے بال بیچ کر ایک لیپ ٹاپ خریدتا ہے، لیکن جلد ہی ایک امیر خاندان کے ساتھ تنازعہ جنم لیتا ہے جو اس لیپ ٹاپ کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔
دوسری فیلم فارسی ٹائٹل "چشم بادامی" اور انگلش ٹائٹل "K-Poper" کے ساتھ ابراہیم امینی کی فلم ICFT UNESCO Gandhi Medal کے لیے مقابلہ کرے گی۔
یہ فلم ایک ایرانی نوعمر لڑکی کی کہانی ہے جو ایک مشہور کوریائی کے-پاپ گلوکار کی دیوانی ہے اور سیول جا کر اسے دیکھنے اور ایک مقابلے میں حصہ لینے کا خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کی والدہ سخت مخالفت کرتی ہیں۔
اور سعید روستائی کی Woman and Child نامی فلم فیسٹیول کے غیر مقابلہ جاتی سیکشن میں دکھائی جائے گی۔
کہانی ایک 40 سالہ بیوہ نرس مہناز کے گرد گھومتی ہے جو اپنے نافرمان بیٹے علییار کے مسائل سے دوچار ہے۔ منگنی کی تقریب کے دوران ایک حادثہ پیش آتا ہے جو مہناز کو دھوکہ اور نقصان کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے اور وہ انصاف کی تلاش میں نکلتی ہے۔
یہ واضح رہے کہ بین الاقوامی فلم فیسٹیول آف انڈیا (IFFI) جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا سینمائی ایونٹ ہے اور یہ واحد فیسٹیول ہے جو FIAPF کی جانب سے Competitive Feature Films کیٹیگری میں تسلیم شدہ ہے۔
1952 میں قائم ہونے والا یہ فیسٹیول دنیا بھر کی بہترین فلموں کو پیش کرنے کی تاریخ رکھتا ہے۔ اس فیسٹول کا مقصد یہ ہے کہ فلم سازوں اور ناظرین کو عالمی سینما تک رسائی اور اس کا جشن منانے کا منفرد پلیٹ فارم فراہم کیا جائے۔
آپ کا تبصرہ