شی جین پنگ سے ملاقات کی گہما گہمی، ٹرمپ کا غیر یقینی موقف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جنوبی کوریا میں آئندہ اوپیک اجلاس کے دوران چینی صدر شی جین پنگ سے ملاقات منسوخ نہیں کر رہے، تاہم اس ملاقات کے ہونے کے بارے میں یقین نہیں ہے۔
ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ملاقات منسوخ نہیں کی، لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ ملاقات ہوگی یا نہیں۔ میں وہاں موجود رہوں گا، لہٰذا ممکن ہے کہ یہ ملاقات ہو جائے۔
صدر ٹرمپ نے چین کی جانب سے کمیاب معدنیات کی برآمدات پر نئی پابندیوں کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ یہ بالکل حیران کن تھا۔ اچانک یہ تجویز سامنے آئی اور کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔
چین کی حکومت نے پہلے سے کچھ مخصوص سامان اور خام مال پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، جو معدنیات کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ پکن کے یہ اقدامات ملاقات کی ضرورت کو کمزور کرتے ہیں اور اس طرح کی ملاقات بے فائدہ ہو سکتی ہے۔
امریکی صدر نے 7 اکتوبر کو تصدیق کی تھی کہ وہ اوپیک اجلاس کے دوران چینی صدر سے ملاقات کے خواہاں ہیں، جو اکتوبر کے آخر اور نومبر کے شروع میں جنوبی کوریا میں منعقد ہوگا۔
