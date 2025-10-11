محمود عباس کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیرمقدم

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فلسطین اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے غزہ میں ہونے والے جنگ بندی معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام خون ریزی کے خاتمے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
قابض اسرائیلی ٹیلی ویژن سے گفتگو میں محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی نے مختلف شعبوں، خصوصاً سلامتی کے میدان میں اصلاحات کا عمل امریکی تعاون سے شروع کر رکھا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہم سب غزہ میں جاری خون ریزی کے خاتمے کے خواہاں تھے، اور اس معاہدے کے طے پانے پر خوش ہیں۔
محمود عباس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام خطے میں امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے۔
