ایران نے ہمیشہ عسکری سطح پر فلسطین کا ساتھ دیا، جہاد اسلامی فلسطین

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فلسطینی مقاومتی تنظیم نے دشمن کے خلاف مدد کرنے پر اسلامی جمہوری ایران کی قدردانی کی ہے۔
تفصیلات کے مطابق، تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے نمائندے ناصر ابوشریف نے تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے ہمیشہ فلسطینی عوام کی حمایت کی ہے، اور یہ حمایت صرف بیانات تک محدود نہیں بلکہ عسکری سطح پر بھی عملی طور پر موجود رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ جن ممالک کے پاس دولت، اسلحہ اور طاقت ہے، وہ فلسطین کے بجائے دشمن کے ساتھ کھڑے ہوگئے جبکہ ایران اور یمن جیسے ممالک نے مظلوموں کا ساتھ دیا۔
ابوشریف نے یورپ اور امریکہ کے آزاد انسانوں کو بھی خراجِ تحسین پیش کیا، جنہوں نے فلسطین کے حق میں آواز بلند کی۔
انہوں نے دعوی کیا کہ صہیونی حکومت نے فلسطینی عوام کے خلاف سب سے بڑی جنگ چھیڑی جس کی بھاری قیمت اسے چکانی پڑی۔ فلسطینی مجاہدین کے حملوں میں ہزاروں صہیونی فوجی ہلاک ہوئے؛ اسرائیلی معیشت کو شدید نقصان پہنچا جبکہ گذشتہ سال کے دوران 2024 میں 82 ہزار صہیونی شہری مقبوضہ علاقوں سے ہجرت کرگئے۔
ابوشریف نے واضح کیا کہ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت جاری ہے۔ جب تک اسرائیل موجود ہے، وہ زمین پر فساد پھیلانے اور فلسطینی عوام کے حقوق پامال کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔
