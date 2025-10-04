غزہ پر اسرائیلی دہشت گردانہ حملے جاری، ٹرمپ کی جنگ بندی کی اپیل بے اثر

مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کی طرف سے امن منصوبے کا جواب آنے کے بعد اسرائیل سے فوری طور پر غزہ پر حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن رپورٹوں کے مطابق اسرائیلی حملے تاحال جاری ہیں۔ ٹرمپ کی درخواست کے باوجود نئی فضائی اور توپ خانے کی کارروائیاں غزہ میں شروع کر دی گئی ہیں۔
ذرائع کے مطابق چند لمحے قبل اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے شمال مشرقی علاقے التفاح کے محلے المشاہره میں ایک گھر کو نشانہ بنایا، جبکہ شہر کے مشرق میں بھی فضائی حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی توپ خانے نے خان یونس کے مرکزی علاقے کو بھی نشانہ بنایا۔
اس کے باوجود اسرائیلی ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ سیاسی حلقوں نے قابض فوج کو ہدایت دی تھی کہ وہ غزہ پر جاری حملے اور قبضے کے عمل کو روک دے۔
