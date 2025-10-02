صدر ٹرمپ کا نام نہاد امن منصوبہ، یمنی اعلی رہنما نے پس پردہ سازش سے پردہ ہٹایا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی نے اسرائیلی مظالم، امریکی فریب کاری اور عرب حکومتوں کی خاموشی کو فلسطینی نسل کشی کی وجوہات قرار دے دیا۔
تفصیلات کے مطابق، انصاراللہ کے سربراہ عبدالملک الحوثی نے اپنے تازہ خطاب میں غزہ پر جاری اسرائیلی مظالم، امریکی حمایت اور ٹرمپ کے نام نہاد امن منصوبے کی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ گذشتہ دو سال سے غزہ میں جاری قتل و غارت گری نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، مگر مظالم کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔
انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت امریکی پشت پناہی اور عرب و اسلامی حکومتوں کی ذلت آمیز خاموشی سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ غزہ میں کئی ہزار افراد شہید و زخمی ہوچکے ہیں، جب کہ کئی علاقے اب بھی محاصرے میں ہیں۔ تل ابیب بھوک کو فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ رہائشی عمارتوں کی تباہی کا سلسلہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ غزہ کو غیر قابل سکونت بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانے پر فخر کرتا ہے، اور مسجد اقصی پر حملے بھی شدت اختیار کرچکے ہیں۔ مغربی کنارے میں بھی آبادی میں تبدیلی کی کوششیں، فلسطینیوں کا اغوا اور قیدیوں پر تشدد جاری ہے۔
انہوں نے ٹرمپ کے امن منصوبے کو صہیونی مفادات کا مکمل ترجمان قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے میں فلسطینیوں کی خودمختاری کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ یہ غزہ کا انتظام ایک امریکی-برطانوی کمیٹی کے سپرد کرنے کی سازش ہے۔ حتی کہ فلسطینی اتھارٹی نے بھی اس منصوبے کو مسترد کردیا ہے، کیونکہ اس میں فلسطینی ریاست کا کوئی حقیقی تصور موجود نہیں۔
الحوثی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل، یورپی ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے جانے کو نظرانداز کر رہے ہیں اور غزہ کو مقاومت سے خالی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس منصوبے میں مزاحمتی قوتوں کو غیر مسلح کرنے اور انہیں غزہ سے نکالنے کی شقیں شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ عالمی رائے عامہ کو دبانے اور اپنی شبیہ بچانے کے لیے جعلی انسانی امداد اور فریب پر مبنی منصوبے پیش کرتا ہے۔
انہوں نے دعوی کیا کہ امریکہ نے قحط کے دوران غزہ ہیومنٹیرین انسٹیٹیوٹ کے نام پر ایک فریب کاری کی، جو بعد میں فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کا ذریعہ بنی۔
الحوثی نے انکشاف کیا کہ نتن یاہو نے خود اعتراف کیا ہے کہ ٹرمپ کا منصوبہ اسرائیل کے تمام مفادات کو پورا کرتا ہے۔ انہوں نے برطانیہ پر بھی الزام لگایا کہ اس نے فلسطین کے انتظام کے نام پر قبضہ کیا اور بعد میں اسے صہیونیوں کے حوالے کر دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ عرب حکومتوں کو مزاحمتی قوتوں کو غیر مسلح کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب امریکی-صہیونی منصوبے کے تحت مشرق وسطی کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ وینزویلا کے قدرتی وسائل، خاص طور پر تیل پر بھی نظریں جمائے ہوئے ہے۔
الحوثی نے فلسطین کے حق میں سرگرم کارکنوں کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ صمود فلوٹیلا کے اراکین نے تمام خطرات کے باوجود فلسطینیوں کی حمایت ترک نہیں کی۔ صہیونی حکومت نے ان پر حملہ کیا اور انہیں اغوا کیا، مگر یہ کارکنان اسرائیل کو عالمی سطح پر رسوا کرنے میں کامیاب رہے۔
آخر میں انہوں نے یمن کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف کارروائیوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ حالیہ ہفتے میں 18 میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے، جب کہ سمندری محاصرے کو توڑنے والی 228 کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں سے ایک کشتی گذشتہ جمعرات کو حملے کا نشانہ بنی۔
