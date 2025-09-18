بھارت، مختلف ریاستوں میں شدید بارش، اتراکھنڈ میں 2,500 سیاح محصور ہوگئے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بھارت کی مختلف ریاستوں میں طوفانی بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے شدید تباہی پھیل گئی ہے۔
ریاست اتراکھنڈ اترکھنڈ کے مشہور ہِل اسٹیشن موسوری میں تقریباً 2,500 سیاح پھنس گئے، کیونکہ دہلی سے موسوری جانے والی سڑک مسلسل دوسرے روز بھی بند رہی۔ اس کی وجہ دہلی میں ہونے والی زبردست بارش اور کلاؤڈ برسٹز بتائی جا رہی ہیں۔
دہلی میں بھی آسمان ابر آلود رہا اور بعض علاقوں میں بارش ہوئی۔ انڈیا میٹروولوجیکل ڈیپارٹمنٹ نے الرٹ جاری کیا ہے اور شہریوں اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ موسمی صورتحال پر نظر رکھیں۔
دوسری جانب ریاست پنجاب کے ریوینیو وزیر ہردیپ سنگھ منڈیان نے بتایا کہ حالیہ سیلاب کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 57 تک پہنچ گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ فعال ریلیف کیمپوں کی تعداد 41 سے کم ہو کر 38 رہ گئی ہے، جبکہ کیمپوں میں موجود افراد کی تعداد 1,945 سے گھٹ کر 1,176 رہ گئی ہے۔
ادھر جموں و کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے شدید نقصان والے تھراد علاقے میں جاری سڑک کی بحالی کے کام کا معائنہ کیا، جو جموو-سری نگر قومی شاہراہ کا اہم حصہ ہے۔
انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ مزید عملہ اور مشینری متحرک کی جائے تاکہ کام جلد از جلد مکمل ہوسکے۔
