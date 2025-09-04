تہران، یمنی شہداء کی یاد میں تعزیتی تقریب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، تہران میں یمنی وزیراعظم اور دیگر رہنماؤں کی یاد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ایرانی حکام، سیاسی شخصیات اور مہمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
تقریب کا مقصد یمنی شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ایران اور یمن کے درمیان جاری جدوجہد کے تعلق کو نمایاں کرنا تھا۔
مقررین نے اپنے خطابات میں شہید یمنی رہنماؤں کی قربانیوں کو اسلامی مزاحمتی تحریک کی علامت قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ ایران اور یمن مشترکہ محاذ پر استکبار کے مقابل کھڑے ہیں۔
مقررین نے یمن کے مظلوم عوام کی استقامت کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ شہداء صرف یمن ہی کے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے وقار اور آزادی کی علامت ہیں۔
انہوں نے اس بات پر بھی تاکید کی کہ ایران اور یمن کے تعلقات آئندہ مزید مستحکم ہوں گے اور دونوں ممالک مل کر خطے میں آزادی اور مزاحمت کی راہ کو آگے بڑھائیں گے۔
