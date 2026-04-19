اسرائیلی فوج میں ایران کے مبینہ اثر و رسوخ کا انکشاف، سیکورٹی ذمہ داروں میں کھلبلی 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ اس کے سیکیورٹی ادارے اور پولیس ایک ایسے نیٹ ورک کی تحقیقات کر رہے ہیں جس میں ایسے فوجی شامل ہونے کا شبہ ہے جو ایران کے مفاد میں کام کر رہے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے داخلی سیکیورٹی ادارے اور پولیس اس معاملے کی چھان بین کر رہے ہیں اور شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ فوجی حساس معلومات لیک کرنے میں ملوث ہیں۔
میڈیا کے مطابق ان فوجیوں نے ممکنہ طور پر فوجی تنصیبات، اڈوں اور اہم ہتھیاروں سے متعلق معلومات فراہم کی ہیں۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ان پر اعلیٰ سرکاری شخصیات سے متعلق معلومات جمع کرنے کا بھی شبہ ہے۔
اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی انکشاف کیا کہ فضائیہ سے تعلق رکھنے والے دو فوجیوں کو تقریباً ایک ماہ قبل دشمن سے روابط کے شبہے میں گرفتار کیا گیا ہے۔
یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب ایک روز قبل بھی اسرائیلی ذرائع نے دو فوجیوں کی ایران کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتاری کی خبر دی تھی۔
