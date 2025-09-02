مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، چیئرمین ایم ڈبلیو ایم سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کی سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے صدر سینیٹر ذیشان خانزادہ سے ملاقات، انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ وہ ذاتی طور پر یہ مسئلہ عراقی قیادت کے ساتھ اٹھا چکے ہیں جس میں انہوں نے عراق کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور انہوں نے اسے غلط قرار دیا۔ میں نے پاکستان کے وزیر مذہبی امور سے بھی بات کی جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ ایک غلطی تھی۔
سینیٹر ذیشان خانزادہ صدر سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی نے عراق میں 40,000 پاکستانی زائرین کے لاپتہ ہونے کے حالیہ دعووں کو مسترد کرتے ہوئے معاملے کو فرضی قرار دیا ہے۔
وزارت داخلہ کے حکام نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ عراق میں صرف 27 پاکستانی پکڑے گئے جب کہ مجموعی طور پر 81 میں سے 30 پاکستانی زیر سماعت ہیں۔
سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے پاکستانی شہریوں کے بیرون ملک سلوک پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کے پاسپورٹ عراق سمیت مختلف ممالک کے ہوائی اڈوں پر رکھے جاتے ہیں، یہ پاکستانی شہریوں کی بہت بڑی توہین ہے، حکومت کو نوٹس لینا چاہیے، افغان شہریوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک روا نہیں رکھا جاتا۔ وزارت کے حکام نے انہیں یقین دلایا کہ معاملہ اعلیٰ سطح پر اٹھایا جائے گا۔
پاکستانی سینیٹ کمیٹی نے عراق میں 40 ہزار زائرین کے لاپتہ ہونے کا افسانہ مسترد کر دیا
