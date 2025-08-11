ایران کا اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کے بدلے ایٹمی پروگرام میں محدودیت قبول کرنے کا عندیہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے کہا ہے کہ تہران اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کے بدلے اپنے ایٹمی پروگرام میں کچھ محدودیت قبول کرنے کے لیے تیار ہے تاہم یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر ختم کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔
جاپانی خبر رساں ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایران افزودگی کی صلاحیت اور حدود کے معاملے میں لچک دکھا سکتا ہے، لیکن افزودگی کو کسی بھی حالت میں بند کرنے پر راضی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے اور ہمیں کھوکھلے وعدوں کے بجائے اپنی خود انحصاری پر بھروسہ کرنا ہوگا۔
یاد رہے امریکہ اور یورپی ممالک ایران کے جوہری پروگرام کو بہانہ بناکر غیر منصفانہ پابندیاں عائد کرچکے ہیں جبکہ ایران نے عالمی جوہری ایجنسی کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہوئے جوہری پروگرام کے پرامن ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہے۔
