اربعین مشی، امام سے بیعت کی تجدید اور زندگی کو حسینی طرز پر ڈھالنے کا عہد

مہر خبررساں ایجنسی، ثقافتی ڈیسک: ہر سال اربعین کے موقع پر تقریباً دو کروڑ افراد، جو عراق کی کُل آبادی کا ساٹھ فیصد ہیں، پیدل کربلا کی جانب مشی میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ سفر صرف ایک بڑا اجتماع نہیں بلکہ گہرے سیاسی، سماجی اور روحانی معانی کا حامل ہے۔
زیارتِ اربعین میں ایثارِ حسینی نئی شکلوں میں زندہ ہوتا ہے۔ یہ ظلم کے خلاف شیعہ مزاحمت کی انتہا اور ہر قدم پر امام سے بیعت کی تجدید ہے — وہ امام جو مؤمن کی زندگی اور موت کو اپنی سیرت سے جوڑ دیتا ہے۔
اس زیارت کے سماجی، مذہبی اور خاص طور پر سیاسی کئی پہلو ہیں۔ اسی لیے ماہرینِ سماج، منتظمین اور اربعین کے منصوبہ سازوں کو چاہیے کہ ان پہلوؤں پر سنجیدگی سے غور کریں اور انہیں امام حسینؑ کے مقصدِ عاشورا کی تکمیل کے لیے بروئے کار لائیں، تاکہ یہ قیمتی سرمایہ ضائع نہ ہو بلکہ پوری امت کے لیے فائدہ مند بنے۔
سب سے اہم پہلو سیاسی ہے، جس کے کئی پہلو ہیں۔ امام حسینؑ اس لیے اٹھے تاکہ امامت ہمیشہ قائم رہے۔ جب امام نے انصاف، ظلم کے خلاف لڑائی، طاغوت سے مقابلہ، خدا کی بندگی کو زندہ کرنے اور انسان کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اپنی جان دی، تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ امام کی طرح ظالموں، ستمگروں اور ظالم حکمرانوں کے خلاف دل و جان سے کھڑی رہے۔
اگر یہ جذبہ کربلا سے سیکھ کر علمی، میڈیا اور دیگر ذرائع سے پورے عالم اسلام میں پھیلایا جائے، تو وہ وقت آئے گا جب ظالم حکمرانوں کے لیے حکومت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا — جب تک وہ امام حسینؑ کے راستے پر نہ آئیں۔
اگر حسین بن علیؑ کے قیام کا پیغام اربعین کے ذریعے بلند آواز سے دنیا تک پہنچایا جائے، تو اربعین کربلا کی داستان کا تسلسل بن جائے گا۔ ہمارا فرض ہے کہ کربلا کی قربانی کو صرف ایک واقعہ تک محدود نہ رکھیں۔ جیسا کہ امام نے ظلم کے خلاف اپنی جان دی، آج ہم بھی اس جدوجہد کو اربعین کے ذریعے جاری رکھ سکتے ہیں۔ اربعین یہ پیغام دیتا ہے کہ حسین بن علیؑ اور ان کی ثقافت کے خلاف جدوجہد آخرکار ناکام ہوگی۔
تاریخ میں امام حسینؑ کے زائرین پر سختیوں اور مظالم کی سینکڑوں تلخ داستانیں موجود ہیں۔ ماضی قریب میں بھی صدام حسین نے قسم کھا رکھی تھی کہ نہ خود زیارت کو جائیں گے اور نہ کسی کو جانے دیں گے۔ مستند ویڈیوز کے مطابق، اس نے بہت سے زائرین کے ہاتھ پاؤں تک کاٹ دیے۔ لیکن بعد میں وہ یہ حقیقت دیکھنے پر مجبور ہوئے کہ صرف ایک سال میں بیس ملین افراد اربعین میں شریک ہوئے، جو عراق کی کُل آبادی کا ساٹھ فیصد بنتے ہیں۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس عظیم مارچ کے ذریعے یہ پیغام دنیا بھر میں بلند کریں کہ حسین بن علیؑ کا راستہ جاری ہے۔
اگر امام حسینؑ قلیل تعداد میں کربلا پہنچے اور ایک خط و راہ متعین کیا، تو وقت گزرنے کے باوجود نہ وہ راستہ مٹایا جاسکا اور نہ ان کا خون ضائع ہوا؛ بلکہ وہ انسانیت کے لیے ایک عظیم درس بن گیا کہ جہاں اور جب بھی ممکن ہو، اس صدا کو بلند کریں اور اس راستے کو جاری رکھیں۔
اربعین کا ایک اہم سیاسی اور سماجی پیغام ایثار اور قربانی ہے۔ کبھی یہ قربانی جان کی صورت ہوتی ہے، کبھی عزت کی۔ قربانیاں ہر زمانے اور موقع کے مطابق نئی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ جیسے امام حسینؑ نے اپنی جان، مال اور اولاد قربان کی، آج بھی یہ جذبہ مختلف طریقوں سے زندہ ہے۔ مثال کے طور پر اربعین کے دن زائرین کو سات سو ملین کھانے پیش کیے جاتے ہیں، جو عام لوگ، مزدور اور غریب اپنی محنت سے مہیا کرتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کربلا کی ایثار کی روح ختم نہیں ہوئی بلکہ آج بھی مالی مدد اور خوراک کی صورت میں جاری ہے۔
اربعین کا ایک اور اہم پیغام یہ ہے کہ مزاحمت شیعہ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ مزاحمت ہر دور اور ہر جگہ، حالات کے مطابق جاری رہی ہے۔ تاریخِ کربلا سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسینؑ کے زائرین پر سخت ظلم کیے گئے۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، خاندانوں کو گرفتار کیا گیا اور انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود، شیعہ ہمیشہ مزاحمت کرتے رہے اور یہ ثابت کیا کہ چاہے ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں، وہ پھر بھی مقدس جگہ تک پہنچ کر اپنی زیارت مکمل کریں گے۔
ایک صحافی نے بتایا کہ بصرہ میں انہوں نے ایک باپ کو اپنے معذور بیٹے کے ساتھ زیارت کے لیے جاتے دیکھا۔ بیٹا بارہ سال کا تھا اور دماغی فالج میں مبتلا تھا، اس لیے وہ خود چل نہیں سکتا تھا۔ پورے راستے میں باپ نے اپنے پاؤں پر بیٹے کے پاؤں رکھے ہوئے تھے اور بیٹے کو بغل سے پکڑے قدم بہ قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ اربعین کے منصوبہ سازوں، سماجی ماہرین اور میڈیا کے اثرانداز افراد کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مثالیں اتفاقی نہیں بلکہ حسین بن علیؑ کے قیام اور ان کے خون کی گرمی کی وجہ سے ہر فرد کے دل میں پیدا ہونے والے جذبے کی نشانی ہیں۔
آج یہ پیغام نہ صرف سماجی سطح پر پورے اسلامی معاشرے کو بدل رہا ہے بلکہ ہر مومن کے دل میں بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک باپ معذور بچے کو کربلا لے آتا ہے، اور دوسرا شخص اگر ایک ہاتھ کھو چکا ہے تو دوسرے ہاتھ کی قربانی دینے کو تیار ہے لیکن زیارت ترک نہیں کرتا۔
قابلِ توجہ نکتہ اور پانچواں پیغام جس پر زور دینا ضروری ہے، وہ زیارت اور امامت کا تعلق ہے۔ زیارت اور امامت کے آپس میں مضبوط اور گہرا رشتہ ہے۔ اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ امام حسینؑ کو اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب پر فائز کیا ہے، تو آپ پر زیارت واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیارت، خصوصاً زیارتِ اربعین، امام سے بیعت کی تجدید ہے۔ زیارت ایک علامت ہے یعنی ہم ان کے حضور حاضر ہوں اور اپنا دین و دنیا ان کے طرز کے مطابق کریں، جیسے وہ خود گئے؛ اپنی زندگی کو ان کی زندگی بنائیں، اپنی موت کو ان کی موت بنائیں یعنی جینے کا طریقہ، مرنے کا طریقہ، محشور ہونے کا طریقہ اور خدا سے ملاقات کا طریقہ سب ویسا ہو جیسا وہ امام ہمارے لیے معین کرے۔
زیارت محض ضریح پر حاضری نہیں ہے؛ زیارت دراصل ایک شیعہ اور اپنے امام کے درمیان تعلق پیدا کرنا ہے۔ زائر اس لیے آتا ہے کہ اپنی زندگی کو امام کی زندگی کے سانچے میں پرکھے اور دیکھے کہ آیا وہ ویسا جیا جیسا امام چاہتے تھے یا نہیں۔ امامؑ کبھی ظلم پر راضی نہ تھے؛ کبھی مسلمانوں کی ذلت پر راضی نہ تھے؛ کبھی مسلمانوں کی وابستگی اور غلامی پر راضی نہ تھے؛ وہ ہمیشہ تیار تھے کہ موت کو گلے لگا لیں مگر ذلت کے ساتھ اور ظالموں کے سائے میں زندگی برداشت نہ کریں۔ یہی پہلو اربعین کا ایک اہم سیاسی پہلو ہے، جس پر توجہ دینا ضروری ہے۔
آپ کا تبصرہ