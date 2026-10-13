نہ معاف کریں گے اور بھول جائیں گے بلکہ دشمن کو جوابدہ بنائیں گے، عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جنگ کے دوران ماحولیات کی تباہی ایک خاموش جرم ہے، جس کے اثرات میدان جنگ سے کہیں آگے تک پھیلتے ہیں۔
سوشل میڈیا پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کے فوجی حملوں اور ملک کی تیل و توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے سے سنگین ماحولیاتی خطرات پیدا ہوئے ہیں۔ یہ خطرات انسانی صحت، قدرتی وسائل اور آئندہ نسلوں کے صاف اور صحت مند ماحول میں زندگی گزارنے کے حق کو متاثر کرسکتے ہیں۔
عراقچی نے زور دے کر کہا کہ فوجی جارحیت کے مقابلے میں ماحولیات کا تحفظ اور اس سرزمین کے دشمنوں کو ان کے اقدامات کا جواب دہ بنانا ایک ناگزیر ضرورت ہے۔
انہوں نے اپنے پیغام کے آخر میں کہا کہ دشمنوں کو ہم نہ معاف کریں گے اور نہ بھولیں گے۔
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