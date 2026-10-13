  1. ایران
13 اکتوبر، 2026، 12:48 PM

نہ معاف کریں گے اور بھول جائیں گے بلکہ دشمن کو جوابدہ بنائیں گے، عراقچی

نہ معاف کریں گے اور بھول جائیں گے بلکہ دشمن کو جوابدہ بنائیں گے، عراقچی

ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ فوجی جارحیت پر ایران کے دشمنوں کو ہم نہ معاف کریں گے اور نہ بھولیں گے بلکہ جارحانہ اقدامات کا جواب دہ بنانا ناگزیر ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جنگ کے دوران ماحولیات کی تباہی ایک خاموش جرم ہے، جس کے اثرات میدان جنگ سے کہیں آگے تک پھیلتے ہیں۔

سوشل میڈیا پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کے فوجی حملوں اور ملک کی تیل و توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے سے سنگین ماحولیاتی خطرات پیدا ہوئے ہیں۔ یہ خطرات انسانی صحت، قدرتی وسائل اور آئندہ نسلوں کے صاف اور صحت مند ماحول میں زندگی گزارنے کے حق کو متاثر کرسکتے ہیں۔

عراقچی نے زور دے کر کہا کہ فوجی جارحیت کے مقابلے میں ماحولیات کا تحفظ اور اس سرزمین کے دشمنوں کو ان کے اقدامات کا جواب دہ بنانا ایک ناگزیر ضرورت ہے۔

انہوں نے اپنے پیغام کے آخر میں کہا کہ دشمنوں کو ہم نہ معاف کریں گے اور نہ بھولیں گے۔

News ID 1942076

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