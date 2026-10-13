یمن پر سعودی جارحیت، یمنی فوج کے جوابی حملے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سعودی عرب کے امدادی ادارے نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے جنوبی صوبے میں واقع خمیس مشیط میں یمنی حملوں کے بعد خطرے کے پیش نظر سائرن بج اٹھے۔
اسی دوران سعودی اتحاد کے ترجمان جنرل ترکی المالکی نے دعوی کیا کہ تحریک انصاراللہ کی جانب سے دو بیلسٹک میزائل داغے گئے، جو خمیس مشیط کی طرف روانہ کیے گئے تھے۔ ان کے مطابق، دونوں میزائلوں کو راستے میں روک کر تباہ کر دیا گیا۔
دوسری جانب یمن کی تحریک انصاراللہ سے وابستہ ذرائع ابلاغ نے ملک کے شمالی اور مغربی علاقوں میں فضائی حملوں کی اطلاع دی ہے۔
ان ذرائع کے مطابق، صنعا کے شمال میں واقع صوبہ عمران کے علاقے حرف سفیان پر فضائی حملہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ یمن کے مغربی صوبے الحدیدہ میں جزیرہ کمران اور علاقے القناوص کو بھی فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔
انصاراللہ سے وابستہ ذرائع ابلاغ نے ان حملوں میں ممکنہ جانی نقصان کی تعداد یا دیگر تفصیلات جاری نہیں کیں۔
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