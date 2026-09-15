سعودی عرب بدترین صورتحال سے دوچار، ریاض صدمے میں، نیویارک ٹائمز

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، نیویارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ یمن کے مقابلے میں امریکہ کی فوجی حمایت حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد سعودی عرب اس وقت شدید صدمے سے دوچار ہے۔
رپورٹ کے مطابق ریاض خود کو امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے بیچ ایک مشکل صورتحال میں پھنسا ہوا دیکھ رہا ہے اور سعودی حکام دستیاب محدود راستوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔
نیویارک ٹائمز نے مزید لکھا کہ سعودی عرب کو ٹرمپ کی جانب سے اپنی درخواست مسترد کیے جانے کے بعد بدترین ممکنہ صورتحال کا سامنا ہے۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران یمنی فورسز نے کئی مرتبہ سعودی عرب کو نشانہ بنایا اور دھمکی دی کہ وہ تیل برآمد کرنے کی سعودی صلاحیت کو محدود کر دیں گی۔
سابق امریکی سفارت کاروں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب یمنی فورسز کے خلاف کارروائی سے ٹرمپ کی عدم دلچسپی پر مایوس اور ناامید ہو چکا ہے۔
سعودی عرب میں امریکہ کے سابق سفیر مائیکل ریٹنی نے کہا کہ سعودی اس وقت واقعی مایوس ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ ان کے لیے بدترین ممکنہ صورتحال ہے۔
اس سے قبل یمن کے نائب وزیر اطلاعات محمد منصور نے بھی کہا تھا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ٹرمپ، پاکستان کے وزیراعظم اور مصر سے مدد مانگنے کی کوششیں، اس کے ساتھ سینٹ کام کے کمانڈر سے ملاقات، یمنی فورسز کی کامیابی اور ریاض کے بحران کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ تزویراتی کامیابی فوجی، سیاسی اور عوامی سطح پر ایک اہم کامیابی ہے اور جاری ہونے والی تصاویر یمن کی جانب سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے منصوبے کو پہنچنے والے نقصانات کی شدت کو ظاہر کرتی ہیں، جن کی مالیت دسیوں ارب ڈالر بتائی جاتی ہے۔
منصور نے کہا کہ صہیونی حکومت کے سیاسی اور ذرائع ابلاغ کے حلقے بھی صدمے میں ہیں۔ یمن کے خلاف مداخلت کے لیے بن سلمان کی درخواست کو ٹرمپ کی جانب سے مسترد کیا جانا سعودی عرب کے لیے ایک اور دھچکا تھا۔ امکان ہے کہ پاکستان بھی اس معاملے کی مخالفت کرے گا۔ پاکستان اور ترکی نے سعودی عرب کی خواہش کے مطابق مؤقف اختیار نہیں کیا، جبکہ ریاض مصر کے موقف کا منتظر ہے، تاہم مصری فوج بھی خود کو اس معاملے میں الجھانے کے لیے تیار نہیں۔
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