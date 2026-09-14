قالبیاف کا امریکا میں ریکارڈ مہنگے پٹرول پر دلچسپ ردعمل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالبیاف نے امریکا میں پٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے کی خبر پر ردعمل دیتے ہوئے معروف امریکی اینیمیٹڈ سیریز دی سمپسنز کا ایک کلپ اپنے ذاتی ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کیا۔
قالبیاف کی جانب سے اتوار کے روز شیئر کیے گئے اس کلپ میں ’دی سمپسنز‘ کا ایک منظر دکھایا گیا ہے جس میں بظاہر امریکا میں پٹرول کی ریکارڈ قیمتوں کی پیش گوئی کی گئی تھی۔
اس منظر میں ایک پٹرول پمپ پر قیمت دکھانے والا بورڈ دو ہندسوں کی قیمت ظاہر کرنے سے قاصر نظر آتا ہے، جس پر ایک کردار طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ پٹرول مفت ہوگیا ہے۔
قالبیاف کا یہ ردعمل بلومبرگ کی اس رپورٹ کے بعد سامنے آیا جس میں بتایا گیا تھا کہ امریکا کے ایک پٹرول اسٹیشن پر ایندھن کی قیمت 9.99 ڈالر فی گیلن تک پہنچ گئی ہے، جو ایک ریکارڈ بلند قیمت ہے۔
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