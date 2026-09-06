ایرانی کارٹونسٹ کا ٹرمپ کے دعوؤں پر ردِعمل؛ ٹرمپ اور اس کے دعوؤں کی جگہ تاریخ کے کوڑے دان میں ہے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بین الاقوامی شہرت یافتہ کارٹونسٹ سید مسعود شجاعی طباطبائی نے، جن کے فن پارے محاذِ مزاحمت کے حوالے سے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، ایک نیا کارٹون تخلیق کیا ہے۔
شجاعی طباطبائی نے اس کارٹون کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ٹرمپ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے بارے میں کہتا ہے: اس معاہدہ کی قیمت اس کاغذ کے برابر بھی نہیں ہے جس پر یہ لکھا گیا ہے۔
لیکن ہمارے لیے اس ٹرمپ کے بیانات کی بھی، جس کا نام نہاد اپسٹین کے فساد سے متعلق مقدمے کے تنازعات میں بارہا سامنے آ چکا ہے، ایک ٹکڑے کوڑے جتنی بھی قدر و قیمت نہیں۔
انہوں نے مزید لکھا ہے کہ ٹرمپ اور اس کے دعوؤں کی جگہ تاریخ کے کوڑے دان میں ہے۔
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