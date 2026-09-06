صوبۂ فارس میں انقلاب مخالف گروہوں سے وابستہ 8 رکنی نیٹ ورک تباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صوبۂ فارس میں سپاہ پاسدارانِ انقلاب اسلامی کی انٹیلی جنس تنظیم نے اس صوبے میں انقلاب مخالف گروہوں سے وابستہ آٹھ رکنی نیٹ ورک کی شناخت اور اس کے ارکان کی گرفتاری کی اطلاع دی ہے۔
صوبۂ فارس میں سپاہ کی انٹیلی جنس تنظیم کے مطابق، اس نیٹ ورک کے ارکان سلطنت پسند عناصر کی رہنمائی میں محلہ سطح پر سرگرم تھے اور اسلحہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ممکنہ احتجاجی مظاہروں کے دوران افراد کو ہلاک کروانے اور جانی نقصان کا منظر پیش کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی تھی۔
اس دہشت گرد نیٹ ورک کے ارکان دسمبر 2025 کے ہنگاموں میں بھی فعال طور پر شریک تھے۔ دہشت گردوں کی سرگرمیوں میں پٹرول بموں کے ذریعے مختلف مقامات پر حملہ، ٹائر جلانا، سڑکیں اور گزرگاہیں بند کرنا اور سرکاری و عوامی املاک کو نقصان پہنچانا شامل تھا۔
رپورٹ کے مطابق، سپاہ کی انٹیلیجنس کاروائیوں کے دوران اس نیٹ ورک کے ارکان کے خفیہ ٹھکانے سے بھاری مقدار میں آتشیں اسلحہ اور اس سے متعلقہ گولہ بارود برآمد کرکے ضبط کر لیا گیا۔
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