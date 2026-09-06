آٹھ عرب و اسلامی ممالک کا غزہ کے بارے میں اہم بیان؛ غزہ فلسطین کا جدا ناپذیر حصّہ ہے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، آٹھ عرب و اسلامی ممالک نے فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی سے بے دخل کرنے سے متعلق غاصب صیہونی حکومت کے قابض حکام کے مؤقف کی مذمت کی ہے۔
سعودی عرب، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، ترکیہ، قطر اور مصر نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی فلسطینی سرزمین کا جدا ناپذیر حصّہ ہے۔
مذکورہ ممالک نے غزہ اور مغربی کنارے سمیت فلسطینیوں کی وحدت اور یکجہتی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
ان ممالک نے اعلان کیا ہے کہ غاصب اسرائیلی حکام کی جانب سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے حوالے سے دیے جانے والے بیانات، بین الاقوامی قانون کے اصولوں، بالخصوص بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور فلسطینی عوام کے جائز اور ناقابلِ سلب حقوق کے لیے براہِ راست خطرہ ہیں۔
ان آٹھ عرب و اسلامی ممالک نے خبردار کیا ہے کہ تل ابیب کی جانب سے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی اپیلوں کو سرکاری پالیسی میں تبدیل کرنا یا فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنا انتہائی خطرناک نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔
مذکورہ ممالک نے عالمی برادری، بالخصوص اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں تل ابیب کی جانب سے نئی آبادیاتی یا جغرافیائی صورتِ حال مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف مؤثر اور فیصلہ کن اقدامات کرے۔
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