انتقام قوم کا مطالبہ ہے اور یہ لازمی طور پر لیا جائے گا، رہبر معظم

مہر خبررساں ایجنسی کے مطابق، رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبی خامنہ ای نے ایران اور عراق میں شہید رہبر انقلاب کی تاریخی تشییع جنازہ کے موقع پر جاری پیغام میں عوام کی وسیع شرکت پر شکریہ ادا کیا۔
رہبر انقلاب نے ایران اور عراق کے مختلف شہروں، بالخصوص تہران، قم، نجف، کربلا اور مشہد میں لاکھوں افراد کی حیرت انگیز، دشمن شکن اور تاریخی شرکت کو سراہتے ہوئے عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔
اپنے پیغام میں انہوں نے شہید پیشوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے مظلوم شہید، اے سربلند مظلوم، اے خدا کے صالح بندے! آج جب ہم اشکبار آنکھوں اور غمزدہ دلوں کے ساتھ آپ کے جسد مبارک سے وداع کر رہے ہیں، تو عہد کرتے ہیں کہ آپ کے مکتب کی حفاظت کریں گے، آپ کے دکھائے ہوئے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ چلیں گے، مشکلات سے خوفزدہ نہیں ہوں گے اور الہی وعدوں پر اعتماد رکھیں گے۔
انہوں نے کہا کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آپ کے پاک خون اور ان دونوں جنگوں کے تمام شہدا کے خون کا انتقام مجرم اور بدنام قاتلوں سے لیں گے۔
رہبر انقلاب نے تاکید کی کہ یہ انتقام ہماری قوم کا مطالبہ ہے اور اسے لازمی طور پر پورا کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ ان مجرموں کی مکمل فہرست موجود ہے اور وہ پرسکون موت یا بستر پر مرنے کی خواہش اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے۔
آیت اللہ سید مجتبی خامنہ ای نے مزید کہا کہ یہ معاملہ صرف کسی ایک شخص یا کسی مخصوص ذمہ دار کے وجود سے وابستہ نہیں، بلکہ ہم ہوں یا نہ ہوں، یہ حقیقت ضرور عملی شکل اختیار کرے گی۔
انہوں نے کہا کہ بہت جلد دنیا بھر کے آزاد منش افراد اس الہی ذمہ داری کے ایک ایک حصے کو انجام دیں گے۔
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