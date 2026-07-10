امام شہید انقلاب کے راستے کو پوری قوت کے ساتھ جاری رکھیں گے، جنرل حاتمی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی بری فوج کے سربراہ جنرل حاتمی نے کہا ہے کہ شہید رہبر انقلاب کے راستے کو پوری قوت کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔
میجر جنرل حاتمی نے شہید امام خامنہ ای کے الوداعی اور تشییعی مراسم میں عوام کی تاریخی شرکت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ شرکت ملت ایران اور انقلاب اسلامی کے نظریات کے درمیان ناقابل شکست تعلق کی روشن مثال اور دشمنوں کے لیے واضح پیغام تھی۔
اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ غم کے باوجود یہ عظیم ایام ملت ایران کی عظمت، اتحاد اور اصالت کے مظہر بن گئے۔ ایران کے عوام، دنیا بھر کے مسلمانوں اور آزاد منش افراد کی بڑی تعداد میں شرکت نے انقلاب کے شہید رہبر اور ان کے خاندان کے الوداعی و تشییعی مراسم کو ایک تاریخی منظر میں تبدیل کر دیا۔
پیغام میں کہا گیا کہ یہ عظیم اجتماع اس مضبوط تعلق کی علامت تھا جو ملت اور ان اقدار کے درمیان قائم ہے جنہیں شہدا کے پاک خون، بالخصوص انقلاب کے امام اور قائد شہید نے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔
بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ شہید رہبر انقلاب کا راستہ ایک ایسے چشمے کی مانند ہے جو ملت کے عزم و ارادے کے ساتھ مسلسل جاری رہے گا۔ یہ راستہ حق، عدالت اور مزاحمت کے ستونوں پر قائم ہے اور دشمنوں کی کوئی سازش اس کی روشنی کو ختم نہیں کر سکتی۔
انہوں نے کہا کہ ایران اپنی شاندار تاریخ کے مطابق سخت آزمائشوں سے مزید مضبوط عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ نکلتا ہے اور اس بار بھی انقلاب کے امام شہید کے نظریات، عزت، خود مختاری اور استقامت کے راستے کو مزید جدوجہد کے ساتھ آگے بڑھائے گا۔
میجر جنرل حاتمی نے ملت ایران کے تمام طبقات کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ملک کے دور دراز علاقوں، دیہاتوں اور شہروں سے لے کر دارالحکومت، قم، مشہد، عراق اور دیگر اسلامی ممالک کے عوام تک، شدید گرمی کے باوجود گھنٹوں انتظار کیا تاکہ اپنے محبوب رہنما کو آخری خراج عقیدت پیش کر سکیں۔
انہوں نے کہا کہ عوام نے اس عظیم تاریخی جرم کے ذمہ دار دشمنوں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا اور انقلاب کے نئے رہنما حضرت آیت اللہ امام سید مجتبیٰ خامنہ ای مدظلہ العالی کے ساتھ تجدید عہد کیا۔
انہوں نے عوام کے صبر و استقامت کو تاریخ کے لیے ایک خاموش مگر واضح پیغام قرار دیا۔
فوج کے سربراہ نے انتظامی اور سیکیورٹی اداروں، مراسم کے منتظمین اور بالخصوص اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے اہلکاروں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے زائر شہروں، موکبوں، امدادی مراکز اور طبی خدمات کے ذریعے اس عظیم اجتماع کو کامیاب بنانے میں کردار ادا کیا۔ مختلف اداروں کے درمیان مثالی تعاون اور ہم آہنگی اس نظام کی پختگی اور اقتدار کی واضح علامت ہے۔
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