شہید امام خامنہ ای کو الوداع، دوسرے دن انتقام کے نعروں سے مصلائے امام خمینی گونج اٹھی+ویڈیوز

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، تہران میں شہید رہبر انقلاب اسلامی کے جسد مطہر سے وداع کی تقریب دوسرے روز بھی بھرپور عوامی شرکت کے ساتھ جاری ہے۔ صبح سے ہی مختلف صوبوں سے آنے والے عوام کی بڑی تعداد مصلائے امام خمینی پہنچنا شروع ہوگئی اور کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود سوگواروں کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔
تقریب کے دوران مصلائے امام خمینی میں غم، احترام اور یکجہتی کی فضا قائم رہی، جہاں قرآن کریم کی تلاوت، مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی اور عوام کی پرجوش موجودگی نے ماحول کو سوگ اور عقیدت کی کیفیت میں بدل دیا۔
انتظامیہ کے مطابق سکیورٹی، امدادی، طبی اور خدماتی ادارے مکمل طور پر متحرک رہے۔ داخلی و خارجی راستوں، امدادی ٹیموں، صلواتی مراکز اور دیگر سہولیات کے مؤثر انتظامات کے باعث مراسم منظم انداز میں جاری رہے۔
وداعی تقریب میں شریک لوگوں نے شہید رہبر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انتقام کے نعرے بھی بلند کیے، جبکہ یہ اجتماع ایران کی معاصر تاریخ کی ایک اہم عوامی تقریب کے طور پر جاری ہے۔
میٹرو اسٹیشن پر شدید رش
شہید رہبر انقلاب اور ان کے اہل خانہ کے جسد مطہر پر نماز جنازہ اور عوام کی شاندار و بھرپور شرکت کی فضائی تصاویر
مصلا کے صحن میں پرچم گردانی کے مناظر
شہید بہشتی میٹرو اسٹیشن پر مسافروں کے داخلے پر عارضی پابندی، صرف مسافروں کا اخراج کیا جا رہا ہے
میٹرو کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مسافروں کی حفاظت اور ہجوم کو تیزی سے کم کرنے کے لیے آج اتوار کی صبح سے آئندہ اطلاع تک شہید بہشتی میٹرو اسٹیشن پر صرف مسافروں کو باہر نکلنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ نئے مسافروں کے داخلے کی سہولت عارضی طور پر معطل ہے۔
مسافروں سے درخواست کی گئی ہے کہ ٹرین میں سوار ہونے کے لیے لائن نمبر ایک پر ہفت تیر، مفتح اور مصلا اسٹیشنوں، جبکہ دیگر روٹس کے لیے میرزائے شیرازی، سہروردی اور شہید قدوسی اسٹیشنوں سے استفادہ کریں۔
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