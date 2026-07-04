شہید رہبر کی قیادت کے اثرات نسلوں تک باقی رہیں گے، شہباز شریف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے شہید رہبر انقلاب کی تشییع میں شرکت کے بعد کہا کہ ان کی دانش، قیادت اور ایران و خطے پر گہرے اثرات آنے والی نسلوں تک برقرار رہیں گے، جبکہ پاکستان اس غم کی گھڑی میں برادر ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے شہید رہبر ایران کی تشییع کی تقریب میں شرکت کے بعد ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہید رہبر انقلاب کی دانشمندانہ قیادت، دور اندیشی اور ایران و پورے خطے پر ان کے گہرے اثرات آنے والی نسلوں تک یاد رکھے جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ شہید رہبر کی خدمات اور ان کی قیادت نے نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں، جو ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہیں گے۔
شہباز شریف نے اپنے پیغام کے اختتام پر اس بات پر زور دیا کہ پاکستان ایک برادر اور ہمسایہ ملک کی حیثیت سے اس غم اور سوگ کی گھڑی میں ایران کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ایرانی عوام کے دکھ میں برابر کا شریک ہے۔
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