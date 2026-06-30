اردن میں امریکی اڈا ایران کے خلاف جنگی کارروائیوں کا مرکزی مرکز تھا، روسی میڈیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روسی میڈیا نے باخبر ذریعے کے حوالے سے کہا ہے کہ اردن میں قائم امریکی فوجی اڈہ موفق السلطی ایران کے خلاف امریکہ کی فوجی کارروائیوں کے آخری مرحلے میں فارورڈ آپریٹنگ بیس کے طور پر استعمال کیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق، مذکورہ ذریعے نے روسی خبر رساں ادارے اسپوٹنک کو بتایا کہ ایران کے خلاف امریکی جنگ کے آخری مرحلے میں اردن کا امریکی فوجی اڈہ موفق السلطی امریکی فوجی آپریشنز کا مرکزی علاقائی مرکز بن گیا تھا۔
ذرائع کے مطابق امریکہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی مؤثر متبادل موجود نہیں تھا، کیونکہ اس کے قریبی خلیج فارس کے اتحادی، یعنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، نے اپنی فضائی حدود امریکی کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر مسلسل میزائل اور ڈرون حملے کیے، جس کے نتیجے میں متعدد امریکی اڈے اپنی آپریشنل صلاحیت سے محروم ہوگئے۔
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