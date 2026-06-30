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30 جون، 2026، 12:26 PM

اسرائیلی وزیرِ جنگ ٹرمپ پر برس پڑے، ایران اور لبنان کے محاذوں کو جوڑنے پر شدید تنقید

اسرائیلی وزیرِ جنگ ٹرمپ پر برس پڑے، ایران اور لبنان کے محاذوں کو جوڑنے پر شدید تنقید

اسرائیلی وزیرِ جنگ یسرائیل کاٹز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران اور لبنان سے متعلق پالیسی پر سخت تنقید کی ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی وزیر جنگ نے امریکی صدر کے ایران اور لبنان سے متعلق موقف پر شدید تنقید کی ہے۔

اسرائیلی ٹی وی چینل کان کے مطابق کاٹز نے ایران اور لبنان کے معاملے کو ایک ساتھ نمٹانے کے امریکی طرزِ عمل پر اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔

رپورٹ کے مطابق کاٹز نے دعوی کیا کہ ٹرمپ وہ شخصیت تھے جنہوں نے ایران اور لبنان کے محاذوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، جس کے نتیجے میں حزب اللہ سخت فوجی ضرب سے بچ گئی۔

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے مطابق لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ اس معاہدے کی بنیادی شرائط میں شامل ہے۔

News ID 1940068

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