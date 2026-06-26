جنرل قاآنی کے انتباہ پر اسرائیلی وزیر جنگ کی بوکھلاہٹ کا اظہار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی وزیر جنگ یسرائیل کاٹز نے جنرل اسماعیل قاآنی کے حالیہ انتباہی پیغام کے جواب میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر فارسی زبان میں ایک پیغام جاری کیا۔
یسرائیل کاٹز نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاآنی نے حالیہ دنوں میں اسرائیل کے خلاف بارہا دھمکیاں دی ہیں۔
اسرائیلی وزیر نے مزید دعوی کیا کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو یہ اس کی اب تک کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔
انہوں نے مزید کہا کہ نہ آبنائے ہرمز ایران کی مدد کر سکے گی اور نہ ہی شہریوں پر حملے۔ کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی اور ہماری افواج اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔
اس سے قبل جنرل اسماعیل قاآنی نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں صہیونی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ صہیونی یہ بات یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے عاشورائی جذبے اور حسینی ایمان کے ساتھ ان کے خلاف مزاحمت کی ہے، وہ آج بھی اسی ابدی عقیدے پر قائم ہیں کہ ہر دن عاشورا ہے اور ہر سرزمین کربلا ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ صہیونیوں کو پورے لبنان سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ یہ سرزمین استقامت اور مزاحمت کی علامت ہے، نہ کہ قابض افواج کی جولان گاہ۔
جنرل قاآنی نے مزید خبردار کیا کہ اگر صہیونی آج اپنی مرضی سے پسپائی اختیار نہیں کرتے تو کل انہیں ذلت اور شکست کے ساتھ فرار ہونا پڑے گا۔
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