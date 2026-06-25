جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلا کی تیاری، جنگ بندی کے بعد نیا مرحلہ شروع

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایک علاقائی سکیورٹی و سیاسی ذریعے نے انکشاف کیا ہے کہ جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلا کے لیے ٹائم ٹیبل کی تیاری جاری ہے اور اس سلسلے میں ابتدائی اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
تفصیلات کے مطابق نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک علاقائی ذریعے نے عرب نشریاتی ادارے المیادین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حکام کے مسلسل بیانات اور مؤقف اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ صہیونی حکومت سیاسی اور عسکری ناکامی کے ساتھ ساتھ شدید داخلی بحران کا بھی شکار ہے۔
ذریعے نے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو خواہ کچھ بھی چاہیں، انہیں ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے مندرجات کے مطابق جنگ بندی قبول کرنا ہوگی۔
انہوں نے مزید کہا کہ جب نتن یاہو انتہائی مبالغہ آمیز اور سخت مؤقف اختیار کرتے ہیں تو یہ دراصل اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے مرحلے میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔
علاقائی ذریعے کے مطابق مزاحمت نے اپنی قوت اور استقامت کے ذریعے جنگ بندی مسلط کی ہے اور جنوبی لبنان کے آخری مقبوضہ علاقے کی آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔
انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان سے انخلا کے شیڈول کی تیاری کے لیے ضروری اقدامات شروع ہو چکے ہیں اور اس وقت یہ معاملہ جائزے اور حتمی ترتیب کے مرحلے میں ہے۔
ذریعے نے مزید کہا کہ انخلا کا یہ شیڈول جنگ بندی کی نگرانی کے لیے طے شدہ طریقہ کار اور مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق کے نفاذ کے مطابق مرتب کیا جائے گا، تاکہ جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کے مرحلہ وار انخلا کو یقینی بنایا جا سکے۔
آپ کا تبصرہ