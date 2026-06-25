اعتماد بحال کرنا ہے تو امریکہ کو متضاد بیانات نہیں، عملی اقدامات کرنا ہوں گے، بقائی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے سے متعلق مفاہمتی یادداشت کے بارے میں امریکی حکام کے متضاد اور متناقض بیانات ایرانی عوام کے امریکہ پر عدم اعتماد کو کم کرنے میں کوئی مدد نہیں کریں گے۔
تفصیلات کے مطابق اسماعیل بقائی نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ امریکی حکمرانوں نے کبھی بھی ایرانی قوم کے ساتھ اپنے رویے میں صداقت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اگرچہ ایران کے پاس بدگمانی کی معقول وجوہات موجود تھیں، تاہم اس نے حسن نیت کے ساتھ سفارتی عمل میں شرکت کی اور جنگِ مسلطہ کے خاتمے کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔
بقائی نے کہا کہ ایرانی عوام بخوبی جانتے ہیں کہ دشمنی اور کینہ پروری صرف ایک معاہدے یا مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے ختم نہیں ہو جاتی، اسی لیے ایران گزشتہ پانچ دہائیوں اور بالخصوص گزشتہ ڈیڑھ سال کے تجربات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر قدم پوری ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ اٹھائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ مفاہمتی یادداشت کے مندرجات کے حوالے سے امریکی حکام کے متضاد بیانات نہ صرف ایرانی عوام کے شکوک و شبہات کو کم نہیں کرتے بلکہ ماضی کی امریکی بدعہدیوں کی یاد بھی تازہ کرتے ہیں۔
ترجمان وزارت خارجہ نے زور دیا کہ امریکی حکمرانوں کو یہ حقیقت مدنظر رکھنی چاہیے کہ "عہد کے بدلے عہد" کا اصول باہمی ذمہ داریوں کی مکمل پاسداری کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فریق اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں اور مفاہمتی یادداشت کے متن کی صریح شقوں سے متصادم تشریحات سے گریز کریں۔
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