میزائل پروگرام پر امریکہ سے مذاکرات، ایران کی بھرپور تردید

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی مذاکراتی ٹیم کے ایک قریبی ذریعے نے پاکستان کے وزیرِ اعظم شہباز شریف سے منسوب اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ آئندہ تہران-واشنگٹن مذاکرات میں بیلسٹک میزائلوں کا معاملہ بھی زیرِ بحث آئے گا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ذریعے نے واضح کیا کہ میزائل سے متعلق امور بنیادی طور پر مذاکرات کے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہیں۔ شائع شدہ مفاہمتی دستاویز سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس نوعیت کے موضوعات مذاکرات میں شامل نہیں کیے گئے۔
ایران کے میزائل پروگرام پر ممکنہ مذاکرات کی خبروں کو رد کرتے ہوئے ذریعے نے کہا کہ میزائل کا مسئلہ کسی بھی صورت مذاکراتی ایجنڈے میں شامل نہیں ہے، اور یہ واضح نہیں کہ ایسے دعوے کن مقاصد کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ ہم اس دعوے کی دوٹوک تردید کرتے ہیں۔
یاد رہے کہ اس سے قبل بعض میڈیا رپورٹس میں دعوی کیا گیا تھا کہ پاکستان کے وزیرِ اعظم شہباز شریف، جو اس معاملے میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، نے کہا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور میں بیلسٹک میزائلوں کا موضوع بھی شامل ہوگا، تاہم ایرانی ذریعے نے اس دعوے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔
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