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20 جون، 2026، 9:55 AM

غزہ میں بھی طوفان برپا ہوسکتا ہے، محتاط رہیں، جنرل قاآنی کا اسرائیل کو انتباہ

غزہ میں بھی طوفان برپا ہوسکتا ہے، محتاط رہیں، جنرل قاآنی کا اسرائیل کو انتباہ

سپاہِ قدس کے کمانڈر نے کہا ہے کہ اگر اسرائیلی فوج نے سیاسی رہنماؤں کی خواہشات کے مطابق اقدامات جاری رکھے تو وہ غزہ میں ایک نئے طوفان کا سامنا ہوسکتا ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قاآنی نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں بھی ایک طوفان اٹھ سکتا ہے۔ اسرائیل کو اس کے نتائج سے محتاط رہنا چاہیے۔

تفصیلات کے مطابق، میجر جنرل قاآنی نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا کہ جب ہم نے کہا تھا کہ حزب اللہ کے پاس "مرصاد" موجود ہے تو اس پر توجہ نہیں دی گئی اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔

انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں بھی طوفان برپا ہونے کی صلاحیت موجود ہے اور اگر اسرائیلی فوج نے اپنے سیاسی رہنماؤں کی پالیسیوں کے مطابق پیش قدمی جاری رکھی تو وہ ایک نئے اور سنگین بحران میں پھنس سکتی ہے۔

جنرل قاآنی نے اپنے پیغام کے اختتام پر خبردار کیا کہ اسرائیل کو آئندہ حالات کے پیش نظر انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔

News ID 1939859

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