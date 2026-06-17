ایران اور چین کے وزرائے خارجہ کا ٹیلیفونک رابطہ ، ایران_امریکہ مفاہمتی یادداشت پر تبادلہ خیال

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان بدھ کی سہ پہر ٹیلیفون پر گفتگو ہوئی، جس میں دوطرفہ تعلقات، خطے کی تازہ صورتحال اور ایران و امریکہ کے درمیان حال ہی میں طے پانے والی مفاہمتی یادداشت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران سید عباس عراقچی نے اپنے چینی ہم منصب کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی اہم شقوں سے آگاہ کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران اور چین اپنے تعلقات، خصوصاً اقتصادی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔
انہوں نے تہران اور بیجنگ کے درمیان باہمی اعتماد اور اسٹریٹجک تعلقات کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے مذاکرات کے پورے عمل میں چین کی مسلسل حمایت اور مفاہمتی معاہدے کی تائید پر چینی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔
ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کے ساتھ ماضی کے تلخ تجربات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان تجربات نے ایرانی عوام کے دلوں میں واشنگٹن کے بارے میں گہرا عدم اعتماد پیدا کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل اور دیانت دارانہ عمل درآمد، بالخصوص تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کو یقینی بنانا، امریکہ کی ذمہ داری ہے۔
چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے مفاہمتی یادداشت کا خیرمقدم کرتے ہوئے بیرونی دباؤ اور جبر کے باوجود ایرانی حکومت اور عوام کی استقامت کو سراہا۔ انہوں نے مسائل کے حل کے لیے ایران کے ذمہ دارانہ اور سفارتی طرز عمل کی بھی تعریف کی۔
وانگ یی نے اس بات پر زور دیا کہ معاہدے پر درست اور مکمل عمل درآمد ناگزیر ہے، اور اس مقصد کے لیے چین ہر ممکن تعاون، علاقائی روابط کے فروغ اور خطے کے ممالک کے درمیان موجود ابہامات اور چیلنجز کے حل میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔
دونوں وزرائے خارجہ نے عالمی برادری سے مفاہمتی یادداشت کی حمایت کا مطالبہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی امن و سلامتی کی ذمہ دار حیثیت سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اس معاہدے پر مؤثر عمل درآمد اور اس کی پاسداری کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
گفتگو کے اختتام پر دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات سے متعلق متعدد امور کا جائزہ لیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ یہ مفاہمتی یادداشت ایران اور چین کے تعلقات میں ایک نئے اور زیادہ مضبوط دور کا آغاز ثابت ہوگی۔
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