حزب اللہ کا میزائل حملہ؛ اسرائیلی ہرمس ڈرون بھاگنے پر مجبور

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جنوبی لبنان میں پرواز کرنے والے ایک اسرائیلی ہرمس 450 ڈرون کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا، جس کے بعد ڈرون علاقے سے واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔
حزب اللہ کے مطابق یہ کارروائی ہفتہ کی دوپہر الشہابیہ کے علاقے کی فضاؤں میں انجام دی گئی۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ڈرون کو کامیاب انداز میں روکا گیا اور وہ اپنا مشن مکمل کیے بغیر واپس چلا گیا۔
تنظیم نے مزید بتایا کہ اس کے جنگجوؤں نے قلعہ الشقیف کے اطراف میں موجود اسرائیلی فوجیوں کے ایک اجتماع کو توپ خانے سے نشانہ بنایا۔
حزب اللہ کے ایک اور بیان کے مطابق جنوبی لبنان کے شہر الخیام میں اسرائیلی فوج کی ایک گاڑی پر خودکش ڈرون حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔
دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے بھی جنوبی لبنان میں اپنی افواج کو پیش آنے والے ایک سکیورٹی واقعے کی خبر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق واقعے کے بعد زخمی یا ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے اندر منتقل کیا گیا، تاہم اسرائیلی حکام نے فوری طور پر مزید تفصیلات جاری نہیں کیں۔
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