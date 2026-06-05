لبنان میں جنگ بندی غیر مشروط اور مکمل ہونی چاہیے، لبنانی پارلیمنٹ اسپیکر 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بری نے کہا ہے کہ ملک میں کسی بھی جنگ بندی کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ وہ مکمل، ہمہ گیر اور غیر مشروط ہو، اور اس کا اطلاق زمینی، فضائی اور بحری تمام محاذوں پر یکساں طور پر کیا جائے۔
انہوں نے واضح کیا کہ حزب اللہ کی جنوبی لبنان میں اپنی پوزیشنوں سے واپسی صرف اسی وقت قابل قبول ہو سکتی ہے جب اسرائیلی فوج بھی مقبوضہ لبنانی علاقوں سے انخلا کرے۔
بری کے مطابق بعض مجوزہ معاہدوں میں ایسی شقیں شامل کی گئی تھیں جن کے تحت حزب اللہ کو دریائے لیتانی کے جنوب سے مکمل طور پر ہٹنے کا پابند بنایا جا رہا تھا، جبکہ اسرائیلی انخلا کی کوئی واضح ضمانت موجود نہیں تھی۔ ان کے بقول ایسی شرائط درحقیقت ایک سیاسی اور سکیورٹی جال کی حیثیت رکھتی ہیں۔
لبنانی پارلیمنٹ کے سربراہ نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی پائیدار حل کے لیے دونوں فریقوں سے یکساں نوعیت کے اقدامات اور واضح ضمانتیں ضروری ہیں، ورنہ جنگ بندی دیرپا ثابت نہیں ہو سکے گی۔
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