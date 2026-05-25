مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حزباللہ نے غاصب صیہونی فوج کے ٹھکانوں اور تنصیبات کو ڈرون طیاروں سے نشانہ بناکر شدید نقصان پہنچاجا ہے۔
تفصیلات کے مطابق لبنانی مزاحمتی تنظیم نے جنوبی علاقے رشاف میں خودکش ڈرون ابابیل کے ذریعے صہیونی فوج کے مرکاوا ٹینکوں، جنگی ساز و سامان اور ڈی-9 بلڈوزر کو تباہ کن حملوں کا نشانہ بنایا، جس کے بعد بیشتر اسرائیلی فوجیوں نے میدان چھوڑ کر عقبنشینی اختیار کر لی ہے۔
حزباللہ لبنان نے جنوبی لبنان کے علاقے رشاف میں صہیونی فوجیوں کے خلاف ایک کامیاب ڈرون آپریشن کی ویڈیو جاری کی ہے۔ اس کارروائی میں خودکش ڈرون ابابیل کا استعمال کیا گیا، جس نے دشمن کے ٹھکانوں پر کاری ضرب لگائی۔ جاری کردہ فوٹیج میں واضح طور پر مرکاوا ٹینکوں، بھاری جنگی آلات اور ڈی-9 بلڈوزر کو آگ کی لپیٹ میں آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق، اس شدید اور دقیق حملے کے بعد صہیونی فوجیوں میں افراتفری پھیل گئی اور بیشتر اہلکاروں نے اس علاقے سے پسپائی اختیار کر لی۔
اس بڑی کارروائی کے علاوہ، حزباللہ نے آج صبح سے اب تک جاری اپنی فعالیت کو مزید تیز کر دیا ہے جس کا ہدف جنوبی لبنان میں صہیونی فوجیوں کے ٹھکانے اور حال ہی میں قائم کیے گئے عارضی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں۔
