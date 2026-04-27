جنگ بندی کی خلاف ورزی پر حزب اللہ کا دندان شکن جواب؛ صہیونی فوج کے خلاف 5 کارروائیاں

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ نے صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کے جواب میں اپنی تازہ ترین عسکری کارروائیوں کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے صہیونی فوج کے خلاف 5 مؤثر آپریشنز انجام دینے کا اعلان کیا ہے۔
حزب اللہ نے بتایا کہ لبنانی مجاہدین نے البیاضہ کے علاقے میں صہیونی توپخانے کے ٹھکانوں کو خودکش ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا۔
رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے اسی کارروائی کے چند گھنٹوں بعد ایک اور خودکش ڈرون حملہ کرتے ہوئے البیاضہ ہی کے علاقے میں صہیونی فوجیوں کے ٹھکانوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔
اسی طرح حزب اللہ نے اعلان کیا کہ صہیونی فوجیوں کی ایک ٹیم جو زخمیوں کو منتقل کرنے کے لیے الطیبہ کے علاقے کی طرف روانہ ہوئی تھی، اسے بھی لبنانی مجاہدین نے نشانہ بنایا۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کفرکلا کے اطراف تل النحاس کے علاقے میں صہیونی فوجیوں اور ان کے جنگی سازوسامان کو ایک گائیڈڈ میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔
حزب اللہ نے یہ بھی بتایا کہ الطیبہ کے علاقے میں صہیونی حکومت کا ایک مرکاوا ٹینک دو خودکش ڈرونز کے حملے میں مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔
حزب اللہ نے تاکید کی کہ صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سخت اور دندان شکن جواب دیا جائے گا، اور مقاومت دشمن کو کسی بھی جارحیت کی قیمت چکانے پر مجبور کرے گی۔
آپ کا تبصرہ