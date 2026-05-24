لبنان میں جنگ بندی مذاکراتی شرائط کا لازمی حصہ ہے، عراقچی کا حزب اللہ کی حمایت کا اعادہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کے نام اپنے ایک پیغام میں تہران کی جانب سے حزب اللہ کے لیے غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ دنیا بھر میں حق و انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والی تحریکوں کی حمایت کرنا ایران کا اصولی اور حتمی عزم ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ نے انکشاف کیا کہ جس لمحے سے علاقائی ممالک نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے ثالثی کا آغاز کیا، اسی وقت سے ایران نے یہ واضح کر دیا تھا کہ کوئی بھی مستقبل کا معاہدہ لبنان میں جنگ بندی سے مشروط ہوگا۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ ایک اہم ترین موضوع ہے جو غیر قابلِ مذاکرات ہے اور یہ ایران اور اس کی بہادر قوم کے جائز مطالبات میں سے ایک ہے۔
عباس عراقچی نے مزید بتایا کہ ایران نے پاکستانی ثالثوں کے ذریعے جو تازہ ترین تجاویز پیش کی ہیں، جن کا مقصد جنگ کا مستقل اور پائیدار خاتمہ ہے، اس میں اس بات کو لازمی قرار دیا گیا ہے کہ لبنان کو کسی بھی مستقبل کے جنگ بندی معاہدے میں شامل کیا جائے۔
ایرانی وزیرخارجہ نے اپنے پیغام میں دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ لبنان پر اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ ہی امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں کسی بھی قسم کی پیش رفت اور مستقبل کے معاہدے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ ایران اپنی اس اصولی پوزیشن پر سختی سے کاربند ہے کہ جب تک لبنان میں امن قائم نہیں ہوتا، سفارتی عمل میں حقیقی پیش رفت ممکن نہیں۔
