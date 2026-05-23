ایران حزب اللہ کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوگا، سید عباس عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیرِ خارجہ سید عباس عراقچی نے حزب اللہ لبنان کے سکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کے نام ایک پیغام میں تاکید کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران آخری دم تک حقوق اور آزادی کا مطالبہ کرنے والی تحریکوں کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوگا اور حزب الله لبنان ان تمام تحریکوں کا ایک مضبوط اور فاتح رہنما ہے۔
عراقچی نے مزید کہا کہ شروع ہی سے جب خطے کے بعض ممالک نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ثالثی کی تو ایران نے لبنان کی جنگ بندی اور کسی بھی معاہدے کے درمیان ایک شرط کے طور پر رابطہ قائم کیا اور یہ اصول ایک ناقابلِ تردید نقطۂ آغاز رہا ہے اور ایرانی حکومت اور قوم کے جائز مطالبات میں شامل ہے اور رہے گا۔
ایرانی وزیرِ خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے پاکستانی ثالث کے ذریعے جنگ کے مستقل اور پائیدار خاتمے کے لیے پیش کی گئی تازہ ترین تجویز میں ایک بار پھر جنگ بندی میں لبنان کی شمولیت پر زور دیا گیا ہے۔
