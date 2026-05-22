جرمن صدر کی امریکہ اور اسرائیل کی ایران مخالف سرگرمیوں پر کڑی تنقید

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، جرمنی کے صدر فرینک والٹر شٹائن مائر نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کو غیرقانونی قرار دیتے ہوئے اسے مکمل طور پر قابل اجتناب تنازعہ قرار دیا ہے۔
جرمن میڈیا کے مطابق، سفارتکاروں سے خطاب اور وزارت خارجہ کے 75ویں یومِ تاسیس کی تقریب میں صدر شٹائن مائر نے اس معاملے پر دوٹوک مؤقف اپنایا اور کہا کہ 2015 کے جوہری معاہدے کو امریکی حکومت کی یکطرفہ علیحدگی نے خطے میں موجودہ کشیدگی کی بنیاد رکھی۔ اگر یہ معاہدہ برقرار رہتا تو آج کے بحران سے بچا جا سکتا تھا۔
جوہری معاہدے کے مذاکرات میں شامل رہنے والے شٹائن مائر نے موجودہ جنگ کو سیاسی طور پر تباہ کن غلطی اور مہلک سیاسی خطا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف امریکی بیان قابلِ قبول نہیں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جوہری معاہدے سے خطے میں استحکام کے حقیقی امکانات پیدا ہوئے تھے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کے پہلے دور میں امریکی انخلا اور دوسرے دور میں جاری عسکری پالیسی نے حالات کو خطرناک موڑ پر پہنچا دیا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق، شٹائن مائر کا یہ بیان مغربی پالیسی میں ایک نمایاں اختلاف کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے کھل کر اعتراف کیا کہ بحران سے بچا جاسکتا تھا اور سفارتی راستہ مؤثر ثابت ہوسکتا تھا۔
