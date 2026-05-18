امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے لیے ایران کی شرائط سامنے آگئیں

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران نے امریکہ کے ساتھ معاہدے کے لئے اپنی شرائط پیش کردی ہیں۔
تفصیلات کے مطابق، قانونی و بین الاقوامی امور کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے پارلیمنٹ کے اراکین کے ساتھ ایک ملاقات میں امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ معاہدے کے حوالے سے ایران کی شرائط کا خاکہ پیش کیا ہے۔
ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے نائب وزیر خارجہ کے ساتھ اجلاس کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ کاظم غریب آبادی نے امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے ممکنہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایران کی شرائط واضح کی ہیں۔
ابراہیم رضائی کے مطابق، غریب آبادی نے قانون سازوں کو حالیہ برکس سربراہی اجلاس اور ماسکو اور بیجنگ کے اعلیٰ سطحی سفارتی دوروں سمیت سفارتی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔
بریفنگ کا مرکزی نقطہ بالواسطہ سفارتی مواصلات کی موجودہ صورتحال تھی۔ نائب وزیر خارجہ نے تصدیق کی کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستانی ثالثی کے ذریعے تجاویز کا تبادلہ فعال طریقے سے کیا جا رہا ہے۔
غریب آبادی نے ایران کے بنیادی مطالبات کا خاکہ پیش کیا جن میں تمام محاذوں پر جنگ کا مکمل خاتمہ، خطے سے امریکی افواج کا انخلاء، اور پابندیوں اور سمندری ناکہ بندی کا مکمل خاتمہ شامل ہے۔
آپ کا تبصرہ