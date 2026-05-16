  1. دنیا
16 مئی، 2026، 9:14 AM

ایران جنگ کے دوران اسرائیلی آرمی چیف کا خفیہ دورۂ متحدہ عرب امارات بے نقاب

ایران جنگ کے دوران اسرائیلی آرمی چیف کا خفیہ دورۂ متحدہ عرب امارات بے نقاب

صہیونی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے دوران اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زامیر نے بھی خفیہ طور پر متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے علاوہ اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف ایال زامیر نے بھی ایران کے خلاف جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کا خفیہ دورہ کیا تھا۔

رپورٹ کے مطابق، ایال زامیر نے اماراتی اعلی حکام، خصوصاً سربراہ محمد بن زاید سے ملاقاتیں کیں۔

ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج کے متعدد اعلیٰ فوجی افسران بھی اس دورے میں زامیر کے ہمراہ تھے۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو کے خفیہ دورۂ ابوظبی کی خبر سامنے آنے کے بعد متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی حکومت کو شدید احتجاجی پیغام بھیجا ہے۔

ذرائع کے مطابق اماراتی حکام اس خفیہ معلومات کے افشا ہونے پر سخت غصے میں ہیں۔

اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے بدھ کی شب انکشاف کیا تھا کہ ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے دوران بنیامین نیتن یاہو نے خفیہ طور پر امارات کا دورہ کیا اور محمد بن زاید سے ملاقات کی۔

News ID 1939303

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو