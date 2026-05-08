فضائی حدود کسی جارحانہ حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، سعودی عرب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سعودی عرب نے واضح کیا ہے کہ ریاض اپنے فضائی حدود کو کسی بھی قسم کی جارحانہ فوجی کارروائی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔
تفصیلات کے مطابق سعودی ذرائع نے سعودی چینل الحدث کو بتایا کہ عربستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی فضائی حدود کو کسی بھی حملہ آور یا جارحانہ آپریشن میں استعمال نہیں کیا جاسکے گا۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعوی کیا تھا کہ سعودی عرب اور کویت نے امریکی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کھول دی ہیں، تاہم سعودی حکام نے اس دعوے کو سختی سے مسترد کردیا۔
اسی حوالے سے سعودی چینل العربیہ نے بھی ایک سعودی عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود کو کسی جارحانہ فوجی کارروائی کی حمایت کے لیے فراہم نہیں کیا اور نہ ہی اس کی اجازت دی گئی ہے۔
سعودی ذریعے نے مزید کہا کہ ریاض اس وقت صورتحال کو ٹھنڈا کرنے اور کشیدگی کم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور وہ پاکستان کی ان کوششوں کی حمایت کرتا ہے جن کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ جنگ کو روکنا اور کسی سمجھوتے تک پہنچنا ہے۔
ذرائع کے مطابق سعودی حکام کا کہنا ہے کہ کچھ حلقے نامعلوم مقاصد کے تحت سعودی عرب کے موقف کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کررہے ہیں، تاکہ ریاض کی پوزیشن کے بارے میں ایک گمراہ کن تصویر قائم کی جاسکے۔
