پاکستان کی بڑی پیشکش، ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کے حوالے سے امید کا اظہار کیا ہے۔
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے حوالے سے پرامید ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ یہ جلد طے پا جائے گا۔ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ ایک پائیدار اور پرامن حل سامنے آئے گا جو خطے اور دنیا میں استحکام کا باعث بنے گا۔
ترجمان نے اسلام آباد کی جانب سے مذاکرات کے نئے دور کی میزبانی کی پیشکش کو دہراتے ہوئے کہا کہ اگرچہ یہ واضح نہیں کہ کوئی بھی معاہدہ کہاں طے پائے گا، تاہم اگر یہ اسلام آباد میں ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔
پاکستان جنگ کے آغاز سے ہی تہران اور واشنگٹن کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور گزشتہ ماہ مذاکرات کے ابتدائی دور کی میزبانی بھی کر چکا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، ایران نے حال ہی میں پاکستان کے ذریعے 14 نکاتی نیا امن منصوبہ بھی پیش کیا ہے۔
