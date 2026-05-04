ایران اور جاپان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے جاپانی ہم منصب توشی میتسو موتیگی سے ٹیلیفونک گفتگو کی۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات، خطے اور عالمی سطح پر پیش آنے والے تازہ واقعات اور 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر جارحیت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔
ایرانی وزیر خارجہ نے جاپانی ہم منصب کو خطے کی تازہ صورتحال، جاری سفارتی عمل اور امریکہ و اسرائیل کی جانب سے مسلط کردہ جنگ کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا۔
