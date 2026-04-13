ایران کے ساتھ جنگ میں شکست قبول کریں، امریکی سابق سفارتکار کا ٹرمپ کو پیغام

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے خلاف جنگ میں اہداف کی حصولی میں ناکام ہونے کے بعد امریکی صدر پر اندرون ملک اور بیرون ملک دباو میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ مبصرین اور سیاسی رہنما کسی منصوبہ بندی کے بغیر جنگ شروع کرنے پر ٹرمپ انتظامیہ پر شدید تنقید کررہے ہیں۔
رِچَـرڈ اسٹیـنگل، جو اوباما دور میں امریکہ کے سفارتکار رچرڈ اسٹینگل نے سوشل میڈیا پر شائع ہونے والے اپنے مضمون میں کہا کہ وکٹر اوربان اپنی تمام آمرانہ یوں کے باوجود، آخر میں صحیح قدم اٹھایا اور انتخابی شکست کو قبول کیا، دھاندلی کے جھوٹے الزامات نہیں لگائے، اپنے حریف سے رابطہ کیا اور اسے مبارکباد دی۔
سابق امریکی سفارتکار نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ شکست کو قبول کیجیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ وہ سبق ہے جو امریکی قدامت پسندوں کو وکٹر اوربان سے سیکھنا چاہیے۔
آپ کا تبصرہ