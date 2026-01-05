وینزویلا پر حملہ لبرل ورلڈ آرڈر کی تباہی کا ثبوت ہے، اوربان

مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ہنگری کے وزیراعظم وکٹر اوربان نے اپنی حکومت کے امن اور سلامتی کی راہ پر قائم رہنے کے عزم کو دہرایا ہے۔ اوربان نے فیس بک پر جاری ایک پیغام میں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وینزویلا کے رہنما نکولس مادورو کو اغوا کرنے کے لیے کی گئی فوجی کارروائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سال کے پہلے ہی دنوں میں ہمیں ایک اہم یاد دہانی ملی ہے کہ لبرل ورلڈ آرڈر تباہی کی حالت میں ہے۔
ہنگری کے وزیراعظم نے مزید کہا کہ ایک سال قبل ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی نے لبرل ورلڈ آرڈر کو مہلک دھچکا پہنچایا۔ انہوں نے لکھا تاہم، نئی دنیا نے ابھی تک کوئی واضح شکل اختیار نہیں کی۔ ابھی مزید غیر مستحکم، ناقابل پیشن گوئی اور خطرناک سال آنے والے ہیں۔
اوربان نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کی پارٹی اپریل میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات جیت جاتی ہے، تو ہنگری اپنی امن اور سلامتی کی پالیسی جاری رکھے گا۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہم ہنگری کے نوجوانوں کو فرنٹ لائنز پر نہیں بھیجنا چاہتے، اور نہ ہی ہم ملک کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ ہنگری یوکرین کی جنگ سے دور رہنے کا پکا ارادہ رکھتا ہے۔
