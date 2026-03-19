جوابی حملے ایران کے پاس واحد راستہ، امریکی اتحادی جنگ سے نکلنے میں مدد کریں، عمانی وزیرخارجہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال اور امریکی پالیسیوں پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے اتحادیوں کو اسے ایک ایسی غیر قانونی جنگ سے باہر نکالنے میں مدد کرنی چاہیے جو خود امریکی مفادات کے منافی ہے۔
وزیر خارجہ بدر البوسعیدی کے مطابق گزشتہ نو ماہ کے دوران دو مرتبہ ایسا وقت آیا جب ایران اور امریکہ پیچیدہ ترین معاملے یعنی جوہری پروگرام پر ایک حقیقی معاہدے کے بالکل قریب تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں تھے اور امن کی امیدیں روشن ہوچکی تھیں۔ یہ انتہائی صدمے کی بات تھی کہ مذاکرات کے سب سے اہم دور کے محض چند گھنٹوں بعد، 28 فروری کو فوجی حملے شروع کر دیے گئے۔ ان حملوں نے اس پورے سفارتی عمل کو تباہ کر دیا جو خطے میں پائیدار امن کی بنیاد بن سکتا تھا۔
بدر البوسعیدی نے ایک تلخ حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنی خارجہ پالیسی پر کنٹرول کھو چکا ہے۔ واشنگٹن بیرونی دباؤ کے زیر اثر آکر سفارت کاری کے راستے سے بھٹک گیا ہے اور ایک ایسی جنگ کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہے جو خود امریکہ کے اپنے قومی مفادات کے خلاف ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ جب اسلامی جمہوریہ ایران کے خاتمے کے مقصد کے تحت جنگ شروع کی جاتی ہے، تو دوسرے فریق کے پاس جوابی کارروائی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا۔ یہ حکمت عملی خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیل رہی ہے۔
عمانی وزیر خارجہ نے نشاندہی کی کہ اس جنگ کے منصوبہ سازوں نے ایک فاش غلطی کی ہے جس کی قیمت پورا خطہ ادا کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت میں خلل، توانائی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ اور عالمی کساد بازاری کا خطرہ اس غلط حساب کتاب کا نتیجہ ہے۔
بدر البوسعیدی نے امریکہ کے دوستوں اور اتحادیوں سے اپیل کی کہ وہ واشنگٹن کو اس غیر قانونی جنگ سے نکالنے میں مدد کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ عالمی اور علاقائی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ دوبارہ سفارت کاری کی طرف لوٹ آئے۔
