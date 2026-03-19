شہید لاریجانی کی نماز جنازہ اور تدفین حرم حضرت معصومہ قم میں ہوگی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، شہید لاریجانی کی میت کو آج دوپہر حرم حضرت معصومہ (س) میں اپنے خسسر آیت اللہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری والد مرحوم آیت اللہ میرزا ہاشم آملی لاریجانی کی قبروں کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔
یہ فیصلہ شہید علی لاریجانی کے خاندان اور حرم حضرت معصومہ (س) کے متولی آیت اللہ سعیدی کے درمیان ہونے والی میٹنگ کے بعد کیا گیا ہے۔
شہید لاریجانی اور ان کے ساتھیوں کی نماز جنازہ کا جلوس آج دوپہر 3:00 بجے قم کے جانبازان شکوائر سے شروع ہوگا اور مختلف راستوں سے گزرتا ہوا حرم حضرت معصومہ (س) پہنچے گا۔
آپ کا تبصرہ