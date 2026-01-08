ایرانی اسٹیل انڈسٹری کی پیداوار میں 9 ماہ کے دوران نمایاں اضافہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی فولاد کی صنعت نے رواں سال کے ابتدائی نو ماہ میں استحکام اور ترقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، 21 مارچ سے 22 دسمبر 2025 کے دوران ملک کی مجموعی اسٹیل پیداوار میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 1.1 فیصد اضافہ ہوا۔
اس عرصے میں فولاد کی تیاری کے لیے بنیادی خام مال کی پیداوار میں بھی نمایاں بہتری دیکھی گئی۔ اسپنج آئرن کی پیداوار میں 12.2 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آئرن اور کنسنٹریٹ کی پیداوار 7.7 فیصد بڑھی۔ اسی طرح لوہے کے کنگلومریٹ اور ایگلومیریٹ کی پیداوار میں بھی 2.3 فیصد ترقی دیکھنے میں آئی۔
ماہرین کے مطابق، یہ اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ پابندیوں اور بیرونی دباؤ کے باوجود ایران کی فولاد کی صنعت اپنی پیداواری صلاحیت برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ بتدریج ترقی کی جانب گامزن ہے۔
