  1. ایران
8 جنوری، 2026، 10:52 AM

ایرانی اسٹیل انڈسٹری کی پیداوار میں 9 ماہ کے دوران نمایاں اضافہ

ایرانی اسٹیل انڈسٹری کی پیداوار میں 9 ماہ کے دوران نمایاں اضافہ

ایران کی فولاد کی صنعت نے رواں ایرانی سال کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران ترقی کا رجحان برقرار رکھا، جس میں مجموعی اسٹیل پیداوار کے ساتھ ساتھ اسپنج آئرن اور لوہے سے متعلق مصنوعات کی پیداوار میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی فولاد کی صنعت نے رواں سال کے ابتدائی نو ماہ میں استحکام اور ترقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، 21 مارچ سے 22 دسمبر 2025 کے دوران ملک کی مجموعی اسٹیل پیداوار میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 1.1 فیصد اضافہ ہوا۔

اس عرصے میں فولاد کی تیاری کے لیے بنیادی خام مال کی پیداوار میں بھی نمایاں بہتری دیکھی گئی۔ اسپنج آئرن کی پیداوار میں 12.2 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آئرن اور کنسنٹریٹ کی پیداوار 7.7 فیصد بڑھی۔ اسی طرح لوہے کے کنگلومریٹ اور ایگلومیریٹ کی پیداوار میں بھی 2.3 فیصد ترقی دیکھنے میں آئی۔

ماہرین کے مطابق، یہ اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ پابندیوں اور بیرونی دباؤ کے باوجود ایران کی فولاد کی صنعت اپنی پیداواری صلاحیت برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ بتدریج ترقی کی جانب گامزن ہے۔

News ID 1937594

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو